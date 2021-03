Eerbeek weer een stukje schoner

EERBEEK – Gewapend met afvalgrijpers, handschoenen en vuilniszakken ging een groep vrijwilligers zaterdagmorgen 20 maart op pad om zwerfvuil op te ruimen. Vanaf de parkeerplaats van de voormalige Heideroos verspreidden de deelnemers zich over de omliggende straten, om een paar uur later terug te keren met flink gevulde vuilniszakken. De actie werd, in het kader van de Landelijke Opschoondag, opgezet door de werkgroep Eerbeek Schoon. Deze vrijwilligersgroep ging vorig jaar zomer van start en gaat regelmatig op pad om zwerfvuil op te ruimen. Niet alleen sluiten steeds meer mensen zich bij de groep aan, ook worden inwoners van het dorp ge├»nspireerd zelf op pad te gaan om afval te rapen. Hoewel het natuurlijk het mooist zou zijn als hun werk helemaal niet nodig was …

Foto: Han Uenk