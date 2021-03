Een Stief Kwartiertje: Rozendaal 2030

Rozendaal is klein maar dapper; er woont een standvastig volkje. Nadat Farid Azarkan in een regionaal dagblad onlangs zijn verbazing – of wellicht irritatie – had uitgesproken dat geen enkele Rozendaler in 2017 op Denk had gestemd, trok het, in haar autonomie aangetaste stemvolk, verleden week opnieuw naar de stembus om opnieuw niet op Denk te stemmen. Standvastigheid staat symbool in het kasteeldorpje. Die standvastigheid geldt niet alleen voor de ruzie die bij elk bouwplan uitbreekt – dat thema moeten ze daar maar eens onder een betonnen vloer storten – maar vooral voor het voortbestaan als zelfstandige gemeente. Daarom heeft Rozendaal zich onlangs ook duurzaam verklaard, voorlopig tot 2050, want in dat jaar willen ze geheel energieneutraal zijn. De bewoners gaan er dus vanuit dat ze nog zeker 29 jaar zelfstandig zijn en als ze dat glorieus halen is er niemand meer die het bestaansrecht van Rozendaal als zelfstandige gemeente ook maar waagt te betwijfelen. Men denkt in Rozendaal dat Denk eerder ophoudt te bestaan dan zij.

Het probleem van Rozendaal dat herhaaldelijk de kop opsteekt, is dat het zichzelf wel duurzaam verklaart, maar de omgeving die duurzaamheid heel anders uitlegt. Rozendaal en de Rozendalers mogen wel blijven bestaan, maar dan in een andere bestuurlijke staat. De gemeente Rheden doet al veel voor Rozendaal met betrekking tot voorzieningen, maar het steekt de Rhedenaren dat ze zelf inmiddels te boek staan als armoedzaaiers, terwijl ze naast zulke rijke buren wonen die ze ook nog onderhouden. Daar zullen de Rozendalers wel een paar centen voor neertellen, maar burenhulp moet nu eenmaal afgerekend worden met een vriendenprijsje, daar ben je buren voor.

Er wordt permanent geaasd op Rozendaal, niet zozeer vanwege de grootte van het dorp, die is minimaal, maar vanwege de grootte van de onroerendzaakbelasting. Wat zo’n kasteel wel niet opbrengt en al die villa-achtige koetshuizen? Wie wil Rozendaal nou niet?

Vandaar dat Rozendaal zich voor de zoveelste keer gaat wapenen tegen de vermeende aanvallen van de buren en wel met het plan Rozendaal 2030. Kennelijk wil men eerst dit decennium overleven en dan op naar 2050. Hoe het de aanvallen gaat afslaan staat in een lijvig rapport en ik heb getracht te achterhalen welke strategieën er ontwikkeld zijn, maar men wil de vijand niet in de verdedigingskaarten laten kijken, dus is het plan strikt dorpsgeheim en ligt onder het hoofdkussen van de burgemeester. Ze slaapt nog steeds goed, zegt ze, ze droomt vol vertrouwen de toekomst in.

Een doortimmerde en doordachte strategie lijkt me absoluut noodzakelijk. Daar ligt de grootste uitdaging voor de Rozendalers, want standvastigheid is iets anders dan verknochtheid. Saamhorigheid is een voorwaarde voor een succesvolle strategie, het moet een schoolvoorbeeld zijn van samenwerking, maar schoolvoorbeelden liggen gevoelig in Rozendaal. Nagenoeg alle inwoners zijn financieel onafhankelijk en daardoor in materiële zin gevrijwaard van burenhulp, maar wil je als dorp overleven tegen opdringerige buren dan zul je een hechte en sociale gemeenschap moeten zijn. Daar moet aan gebouwd worden en aangezien dat dit deze keer niet over gestapelde stenen op onwelgevallige plekken gaat, moet het mogelijk zijn als zelfstandige gemeente te overleven. Het echte gevaar sluipt via slinkse wegen het dorp in. De wereld is ingewikkeld en wordt ook steeds ingewikkelder door allerlei technologische ontwikkelingen, zoals kunstmatige intelligentie, dus zal Rozendaal er geducht op moeten zijn dat de indringers anders zullen binnendringen dan vanaf de Posbank. Zonder dat je er erg in hebt word je digitaal verslonden. Te wapen Rozendaal, sluit de rijen.

Desiderius Antidotum