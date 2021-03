Een smakelijke groet van de Zonnebloem

LOENEN – Het aanbod van de Zonnebloem Breda, om gratis een dag gebruik te mogen maken van de Zonnebloemauto, is door de Zonnebloem afdeling Loenen met beide handen aangegrepen. De auto werd ingezet om met een groep vrijwilligers de gasten een smakelijk pakket aan te bieden.

Het is bijna traditie geworden om in februari een stamppottenbuffet te verzorgen. Omdat dit helaas in deze tijd nog niet mogelijk is, ontstond het idee om het stamppotje bij de gasten thuis te brengen. De ‘stamppottencommissie’ nam contact op met Eetcafé ’t Ruifje, waar het buffet altijd gehouden wordt. Zij wilden daar graag hun medewerking aan verlenen. Er werden 83 tasjes gevuld met een bakje boerenkoolstamppot met worst en daarbij nog drie bakjes met spekjes, jus en zoetzuur. Het zag er niet alleen heel royaal, maar vooral ook smakelijk uit. De Zonnebloem is blij met de medewerking van ‘t Ruifje. Samen met Gerrit, die zich als chauffeur had aangeboden, gingen de vrijwilligers op stap. De gasten waren blij en verrast. Overal vrolijke gezichten en gezellig even een kort praatje aan de deur.

Foto: Stefie Eijmans