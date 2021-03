Echtpaar Van Blokland draagt Mosterdfabriek over aan jonge ondernemer

DOESBURG – Dat Doesburg nog steeds bekendstaat als Mosterdstad, is de laatste veertig jaar te danken aan Rokus en Marian van Blokland – Kuperus. Al die jaren zorgden zij ervoor dat de potjes mosterd met de bekende rode dekseltjes hun weg vonden naar winkels in heel Nederland. Nu ze de leeftijd hebben om het wat rustiger aan te gaan doen, heeft het echtpaar hun Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek overgedragen aan een nieuwe generatie. De 26-jarige Timon Houwers neemt het bedrijf èn het geheime recept over.

“De Doesburgse mosterd is een lekker pittige mosterd, maar niet één die dwars je hersens uitschiet “, zegt Rokus van Blokland. Ook na veertig jaar staat er bij hem en zijn vrouw bij elke maaltijd wel een potje mosterd op tafel. “Onze mosterd is overal lekker bij, een blokje kaas of de borrelplank, maar ook door de stamppot of op het vlees.” Het recept is een goed bewaard geheim, maar Van Blokland kan wel verklappen dat de typische Doesburgsche mosterd wordt gemaakt van twee soorten zaad en eigengemaakt azijn, met ook weer een eigen geheim recept.

Rokus en Marian van Blokland namen de Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek zo’n 40 jaar geleden over van Marians ouders. Zij kochten de fabriek in 1968 en verhuisden in 1974 naar het huidige pand aan de Boekholtstraat, waar ook het museum werd geopend. “Het waren mijn schoonouders die voor het eerst gasten welkom heetten in de fabriek. Voorheen was het productieproces in geheimzinnigheid gehuld, maar zij gooiden de deuren open en lieten iedereen zien hoe de mosterd wordt gemaakt”, vertelt Rokus.

En sindsdien wordt de productie van de mosterd afgewisseld met rondleidingen door het bijbehorende museum. Vroeger kwamen vooral bussen met vrouwenverenigingen op bezoek, tegenwoordig meer individuele toeristen die wel eens willen zien hoe de mosterd wordt gemaakt. En iedereen mag de mosterdmakers gewoon op de vingers kijken. “Als het druk is, zijn we wat meer met onze gasten bezig en maken we gewoon wat minder. Op een rustige dag kunnen we tegen de 1000 potjes mosterd op een dag produceren.”

En die productie gaat nog steeds op ouderwetse wijze, met de hand. De titel ‘fabriek’ past eigenlijk helemaal niet bij het ambachtelijk productiebedrijf. De mosterd wordt met molenstenen vermalen. Elk gevuld potje wordt met de hand voorzien van een dekseltje, etiket en datumstempel. “Er gaat hier niets de deur uit dat niet door onze handen is gegaan.”

Toen het echtpaar Van Blokland op zoek ging naar een opvolger, was het voor hen heel belangrijk dat de fabriek, het museum en het winkeltje intact zouden blijven. “We willen dat de mosterdfabriek voor Doesburg behouden blijft. De locatie in het centrum vinden we heel belangrijk”, aldus Rokus van Blokland, die er samen met Marian altijd voor heeft gewaakt dat Doesburg Mosterdstad zou blijven. Als dank hiervoor kregen zij vorige week de Doesburgse erepenning uitgereikt door burgemeester Loes van der Meijs.

In Timon Houwers vonden ze een goede opvolger. Vrienden en familie keken wel even raar op toen de 26-jarige aankondigde een mosterdfabriek over te nemen. “Ze waren natuurlijk wel verbaasd, maar vinden het nu ook wel bij me passen”, lacht Houwers. De Aaltenaar studeerde voedingsmiddelentechnologie en ging na zijn afstuderen op zoek naar een baan in de Achterhoek. “Ik vond op internet een advertentie waarin de mosterdfabriek te koop werd aangeboden en ben toen eerst eens de fabriek gaan bekijken. Gewoon als bezoeker. Het feit dat het zo kleinschalig is, spreekt me enorm aan. Ik ga straks aan de slag met de ontwikkeling en productie van de mosterd, maar ook met het museum en de bezoekers.”

Ook de verkoop is een belangrijk onderdeel van het werk. Want hoewel de Doesburghse Mosterd- en Azijnfabriek de kleinste van Nederland is, gaan de potjes met pallets tegelijk naar grote supermarktketens in heel Nederland en nemen restaurants grote emmers af voor de bekende mosterdsoep. Aan de andere kant zijn klanten ook nog steeds in het winkeltje welkom voor één of twee kleine potjes.

De afgelopen maanden is Houwers bij het echtpaar Van Blokland in de leer gegaan en heeft hij alle fijne kneepjes van het vak geleerd en vanaf deze week is hij dan echt eigenaar van de fabriek. Vaste medewerker Christel de Maar blijft zijn steun en toeverlaat waar het gaat om de productie van de mosterd en het echtpaar Van Blokland blijft in geval van nood stand-by. “We wonen vlakbij en kunnen altijd bijspringen, maar we hebben er alle vertrouwen in dat Timon het zelf gaat redden”, verzekert Rokus van Blokland.

Foto: Linda Peppelman

Foto: Rokus van Blokland (links) en zijn vrouw Marian dragen de Doesburgsche mosterd- en azijnfabriek over aan Timon Houwers