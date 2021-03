Duizenden euro’s schade bij inbraak Martinikerk

DOESBURG – De buit bleef gelukkig beperkt, maar de schade van de inbraak in de Martinikerk in Doesburg loopt in de duizenden euro’s. Inwoners van Doesburg zijn ontzet door de brutale inbraak in het godshuis.

Het was dominee Bram Grandia die de inbraak zaterdagochtend 27 februari ontdekte, toen hij om 9.00 uur de stiltekapel wilde openen. “De deur stond al open, net als de deur tussen de kapel en de kerk. Bij een rondje door de kerk zag ik de ravage. Alles is doorzocht.”

Aan de hand van de schade is de route van de inbreker, of inbrekers, precies te volgen. “Ze zijn binnengekomen door de deur van de stiltekapel open te breken”, laat Ernst Boesveld, waarnemend voorzitter van de kerkenraad, zien. “Ik denk dat ze een koevoet hebben gebruikt, want er is met veel geweld aan de deur gewrikt. Er zijn stenen afgebroken, het slot is verbogen en het hout van de deur beschadigd.”

Eenmaal binnen lieten de dieven een spoor van vernieling achter. “Ze zijn overal geweest. Elke kast, elk slot is opengebroken. Maar achter de meeste deurtjes hebben ze niks van waarde kunnen vinden”, vertelt Boesveld. Hij is opgelucht dat de dieven de kandelaars met rust hebben gelaten en de Statenbijbel, hoewel beschadigd, hebben laten liggen. “Ze waren echt uit op papiergeld. Ze hebben wat gevonden in het winkeltje en in de keuken, maar dat is hooguit 70, 80 euro geweest, schat ik.”

De meeste schade is aangericht aan het monumentale Freytag-orgel uit 1805. “Dat ziet eruit als een kast en ze zullen gedacht hebben daar iets in te vinden. Het kabinet is opengewrikt en daarbij helemaal ontzet. Het zal gerestaureerd moeten worden.”

Het doet dominee Grandia pijn dat iemand het nodig vond op deze manier aan zijn geld te komen. “Als iemand er niet uit komt, kan de kerk ook op een andere manier hulp bieden. Zo’n inbraak is niet nodig.” Hij is wel blij dat het bij de diefstal is gebleven en dat er verder niet nog meer kapot is gemaakt. “Ze zijn doelbewust op zoek geweest naar geld en hebben weliswaar deuren en sloten vernield, maar het waren gelukkig geen vandalen die zich op de schilderijen en de kerk zelf hebben uitgeleefd.”

Boesveld schat de schade op zo’n 10.000 euro. “Dit gaat de Stichting Behoud en Exploitatie Martinikerk en de Protestantse Gemeente geld kosten. We zijn wel verzekerd, maar de buitendeur valt daar niet onder en er is ook altijd een eigen risico.” Hij benadrukt dat het reguliere onderhoud van een gebouw als de Martinikerk al flink geld kost en dat een tegenvaller als deze de begroting weer verder drukt. “Dit doet zeker pijn in de portemonnee.” Mooi is dat de eerste spontane giften voor herstel al binnenkomen. “De Doesburgers leven met ons mee, ze zijn boos en willen een steentje bijdragen aan het herstel.”

Boesveld en Grandia hebben weinig hoop dat de daders ooit gevonden zullen worden. “De technische recherche is een paar uur aan het werk geweest en heeft sporen gevonden, maar of dat wat oplevert? Het gekke is dat buurtbewoners niets hebben gehoord, terwijl er toch met flink geweld op de buitendeur is ingehakt. We hopen dat er nog iemand zich meldt die iets heeft gezien. Ondertussen gaan wij de schade herstellen en over tot de orde van de dag.”

Dominee Bram Grandia schreef de inbreker een open brief.

Foto: Dominee Brand Grandia (links) en Ernst Boesveld van de raad van kerken laten de schade aan de deur van de stiltekapel zien, waar de inbrekers in de nacht van vrijdag 26 op zaterdag 27 februari de Martinikerk binnendrongen

Beste dief,

Je hebt me wel aan het schrikken gemaakt toen ik zaterdagmorgen de deur van de stiltekapel ging openen. Wilde je zo graag een kaarsje aansteken in de nacht dat je daardoor én de deur én de stenen én het slot van de deur hebt toegetakeld? Of was je zo boos op de kerk dat je stevig bent losgegaan? Of verveelde je je en wilde je protesteren tegen de avondklok?

Of wilde je alleen maar wat geld om in deze barre coronatijden het hoofd een beetje boven water te kunnen houden? Dat kan ik me goed voorstellen. Maar dan had je toch niet alle deuren uit het slot hoeven rukken, de deur van het prachtige kastorgel (een rijksmonument) forceren en de koperen sloten van de oude Statenbijbel hoeven los te rukken?

Denk je nu echt dat de gelovigen in Doesburg zo onnozel zijn dat ze bakken met geld in de kerk achterlaten? Uiteindelijk heb je twee bakjes met geld gevonden. Sympathiek dat je nog een paar euro hebt laten liggen. Dat pleit voor je.

Ik vermoed dat je je niet hebt gerealiseerd dat je voor die paar tientjes een schade van duizenden euro’s hebt aangericht. Gelukkig zijn we als kerk voor een deel verzekerd, maar lang niet voor alles, bijvoorbeeld niet voor de oude buitendeur en de kapotte stenen. Dat vind ik nog het meest trieste, dat deze oude deur, die toegang heeft tot die gastvrije Stiltekapel, het moest ontgelden. Ik heb binnen een kaarsje voor je aangestoken.

Beste dief, misschien vind je wat je deed toch ook een beetje zonde. Wellicht heb je spijt en wil je iets herstellen. Doe dan 50 euro in een envelop of stort 50 euro op rekening NL06RABO0373715242 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Angerlo onder vermelding van ‘gift inbraak’.

Ik hoop dat er vele andere Doesburgers zijn die de plaatselijk kerk wat uit de brand of beter ‘uit de inbraak’ willen helpen. Doet u mee? Als deze actie veel geld opbrengt, dan wil Wilbert vast wel een keer een concert op het prachtige – dan hopelijk herstelde – Freytagorgel geven.

Tot slot, beste dief, het ga je goed. Mocht je nog weer eens een keer dringend geld nodig hebben, neem dan eerst even contact op met de plaatselijke kerk. Niet dat je dan zomaar iets krijgt, maar als de nood werkelijk hoog is, is de redding soms dichterbij dan je denkt. Dan hoef je niet door dikke dichte deuren heen te breken. Alleen maar even telefonisch aankloppen.

Een hartelijke groet voor jou (en wellicht je mededief of mededieven)

Ds. Bram Grandia, Doesburg.