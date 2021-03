BRUMMEN – Tussen vrijdagavond 12 maart om 20.30 uur en maandag 15 maart 8.00 uur is er flinke schade ontstaan aan een witte Nissan Micra. De wagen stond geparkeerd aan de Fazantstraat in Brummen. Een onbekend persoon is tegen de rechter voorzijde gebotst met behoorlijk schade tot gevolg.