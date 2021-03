Dominee Quik neemt na 22 jaar afscheid, maar ‘sommige contacten gaan niet voorbij’

SPANKEREN – Met een lach en een traan nam ze op 14 februari afscheid, dominee Joke Quik – Verweij. Na 22 jaar verruilt ze de Hervormde Gemeente Spankeren, Laag-Soeren en Dieren Noord-Oost voor de nieuwgevormde Protestantse Gemeente Renkum – Heelsum. Maar niet nadat ze nog een mooie preek hield over de liefde, want op zondag staat, ook op bijzondere dagen, de eredienst centraal. Meekijken en -luisteren kon gelukkig online via www.kerkdienstgemist.nl.

“Ik kijk met heel veel warmte terug op mijn afscheid”, vertelt dominee Quik (55) in haar huis in Brummen, waar ze met haar man en jongste zoon woont. De oudste drie kinderen zijn inmiddels uitgevlogen. “Het was een dag vol dankbaarheid en verbondenheid. Ondanks de beperkingen door corona.” Dat betekende geen groot afscheidsfeest, maar gedag zeggen in kleine kring, wat ook juist weer waardevolle, persoonlijke momenten opleverde. Het zegt volgens Quik wel iets over hoe zij de coronacrisis beleeft: “Het afgelopen jaar was moeilijk, maar heeft ons ook leren omdenken en leren kijken naar wat er wèl mogelijk was. We zijn gestart met een nieuwsbrief, ik bel veel en heb nog nooit zoveel postzegels gebruikt. Ik heb uitgezocht hoe ik de online dienst zo afwisselend mogelijk kon maken zonder gemeentezang of koor. Het heeft mijn creativiteit aangesproken.”

Dominee Quik begon als jonge dominee in gemeente van Eck en Wiel, in de Betuwe. “Ik heb daar heel veel geleerd, maar ik was na vijf jaar klaar voor een volgende stap. Toen ik de vacature in Spankeren voorbij zag komen, heb ik gesolliciteerd. Ik had het gevoel dat deze gemeente heel goed bij mij zou passen.” En dat bleek wel, want dominee Quik bleef maar liefst 22 jaar betrokken bij de kleine Veluwse gemeente. “Ze hebben me hier grijs zien worden”, lacht ze.

Dat ze zo lang in Spankeren zou blijven, had ze vooraf niet kunnen denken, maar ging als vanzelf. “Ik heb hier van de kerkenraad en gemeente alle ruimte gekregen om mijn werk te doen, iets waar ik heel dankbaar voor ben. Ik heb steeds nieuwe taken op kunnen pakken, waardoor het werk een uitdaging bleef”, legt Quik uit. “Zo ben ik onder andere sinds 10 jaar voorzitter van de Raad van Kerken Veluwezoom en doe ik als verteller mee aan de BV van Verhalen. Ik was vaste medewerker van de nachtwake te voet en hield me graag bezig met activiteiten voor de jeugd, zoals de (kerst)musicals en Messy Church. Ik wil graag laten zien dat de kerk niet meer het duffe clubje van kerkgangers is dat op zondagochtend vroom zit te zingen. Geloof kun je overal vormgeven en beleven. Ik zie het als mijn werk om mensen met bijbelverhalen te inspireren. Of dat nou via de zondagse preek is of dankzij een musical met grote decors en moderne muziek.”

En toen kwam daar toch ineens die vacature in Renkum-Heelsum op haar pad. Een net gefuseerde gemeente, waar Quik al ruim een jaar hulpdominee is. “Soms zoek je iets en kun je niets vinden, in mijn geval kwam er iets op mijn weg dat mij vond. Deze gemeente is net ontstaan na een fusie van drie gemeenten en ik zie daar een mooie uitdaging liggen. Ik heb er vooral zin in om met de jeugd daar te gaan werken.”

Dat ze zin heeft in haar nieuwe baan, wil niet zeggen dat ze Spankeren, Laag-Soeren en Dieren Noord-Oost makkelijk achter zich laat. “Ik heb hier veel meegemaakt en in de loop der jaren een diepe band opgebouwd met mijn schapen. De gemeente is heel hecht en er is veel saamhorigheid. Dat zal ik zeker gaan missen, maar zoals ik ook heb gemerkt in de loop der jaren: sommige contacten gaan niet voorbij.”

Foto: Han Uenk

Foto: Dominee Joke Quik – Verweij nam op Valentijnsdag afscheid van de Hervormde Gemeente Spankeren, Laag-Soeren en Dieren Noord-Oost