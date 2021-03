Dokter Thomson maakt feestelijke afscheidstour door Loenen

LOENEN – Dokter Lous Thomson-Molenaar nam donderdag 25 maart na 34 jaar afscheid als huisarts in Loenen. Het werd een dag vol verrassingen. Het team van de Huisartsenpraktijk Loenen had een leuk programma bedacht. De dokter werd overladen met bloemen, kaarten en presentjes. ‘s Middags werd er een koets voorgereden, getrokken door twee zwarte paarden, waarin Lous en haar man en kleinkind plaatsnamen voor een rit door het dorp. De vertrekkende dokter kreeg meteen wat bijzonders te zien in het luchtruim boven het dorp. Een vliegtuigje had een sleep met de tekst ‘Dokter Thomson bedankt’. Vanaf de praktijk ging het door de straten in het centrum van Loenen. Gelukkig werkte het weer mee, zodat de huisarts goed zicht had op de vele mensen die langs de route stonden om haar toe te wuiven bij de afscheidstocht door het dorp.

Foto: Linda Peppelman