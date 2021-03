Doesburgse raadsleden vertellen verhalen online

DOESBURG – Leden van de Doesburgse gemeenteraad zijn sinds dinsdag 2 maart online te bewonderen als vertellers van verhalen over hun stad. Doesburg Vertelt, het nieuwe verhalenplatform van de Hanzestad, maakte video-opnamen waarin raadsleden de hoofdrol vertolken. De raadsleden lezen een tekst voor die zij zelf kozen uit de twaalf onderwerpen die Doesburg Vertelt in 2020 publiceerde. Elke opname wordt afgesloten met een persoonlijke boodschap van het raadslid. De eerste serie werd in februari opgenomen in Gasthuiskerk Doesburg en staat nu online. Op de foto staat Heidy Melissen. Ook de eerste aflevering van Doesburg Vertelt 2021 staat inmiddels online. De komende periode komen meer vertellende raadsleden online.