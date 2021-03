Doesburgse kermis in een nieuw jasje, maar dit jaar nog niet

DOESBURG – De kermis in Doesburg gaat ook dit jaar niet door in verband met de coronamaatregelen. De gemeente Doesburg verwacht dat, zelfs wanneer de maatregelen in de zomermaanden versoepelen, het te ingewikkeld, zo niet onmogelijk zal zijn om een dit evenement te organiseren.

Wethouder Arthur Boone legt uit: “We hebben dit vervelende besluit moeten nemen, wetende dat we Doesburgers zullen teleurstellen. Maar we zijn ook van mening dat we in moeten staan voor de veiligheid van onze inwoners.”

Parallel aan de beslissing over de afgelasting van de kermis in 2021, loopt er een gesprek over de vorm van de kermis. Botsauto’s, de cakewalk en de carrousel maken nu de uitstraling van de kermis in Doesburg. Maar de gemeente vraagt zich af of dit beeld nog wel is wat inwoners van de stad in deze tijden willen? Wethouder Arthur Boone: “Festivals zijn ongekend populair. In heel Nederland is er een trend dat kermissen gecombineerd worden met een festivalsfeer. De kans om mee te gaan in deze trend wil de gemeente de inwoners in Doesburg niet ontnemen.”

Het contract met het bedrijf dat de kermis jarenlang organiseerde, is beëindigd. De gemeente staat open voor initiatieven van inwoners om de organisatie van de kermis over te nemen. Initiatiefnemers kunnen de nodige ondersteuning van de gemeente verwachten, bijvoorbeeld bij het aanvragen van vergunningen, het opstellen van het veiligheidsplan en meer. Wethouder Boone: “We dagen inwoners uit het initiatief te nemen om de kermis in Doesburg opnieuw vorm te geven. Initiatiefnemers kunnen contact met ons opnemen via evenementen@doesburg.nl.”