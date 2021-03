Doesburg Vertelt over energietransitie in 19e eeuw

DOESBURG – Dinsdag 2 maart verschijnt om 12.00 uur een nieuw verhaal online op Doesburg Vertelt. In die eerste aflevering van 2021 gaat het over Claas van Barneveld, aanjager en vormgever van de Doesburgse energietransitie in de negentiende eeuw.

In de negentiende eeuw, de ‘eeuw van de vooruitgang’, komt in Doesburg de industrie tot ontwikkeling. In een jaarverslag van de gemeente wordt de komst van de eerste stoommachine in de oliefabriek van Breuking en de stichting van de gasfabriek aan de Contre Escarpe met trots beschreven: ‘Beide deze inrichtingen mogen strekken tot bewijs dat deze gemeente niet ten achteren blijft bij andere steden, in datgeene, wat de vooruitgang des tijds medebrengt’.

Claas van Barneveld staat met zijn Doesburgse familie centraal in een verhaal vol ondernemende kooplieden, branders, jonkvrouwen, familiegraven, godsdiensttwisten, rampspoed, een ‘gazfabriek’ en zelfs een brief aan de koning.

Doesburger Ben Polman herinnert het zich op Doesburg Vertelt zo: ‘Hier aan de noordkant van de Contre Escarpe stonden de watertoren en de gasfabriek met twee grote gashouders. Hier werd in grote, met cokes gestookte ovens gas gefabriceerd. Er hing daar altijd een heel aparte lucht. Doesburg was dus aardig zelfvoorzienend wat energie en water betreft.’

