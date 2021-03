Doesburg blijft in trek bij bezoekers

DOESBURG – De interesse voor Doesburg bij potentiële bezoekers blijft groeien. Dat blijkt uit de Monitor Economie & Toerisme. Volgens wethouder Arthur Boone belooft dit veel goeds voor de periode na de pandemie.

Hoewel het ook in Doesburg erg rustig was dit jaar, zonder overvolle terrassen, met nauwelijks stadswandelingen en onder gezellige festiviteiten, blijft Doesburg in trek bij (potentiële) bezoekers. Ondanks corona bleef het aantal overnachtingen in Doesburg stabiel. De stijgende toeristenbelasting blijkt hiervoor geen belemmering.

Wel daalde het aantal toeristische activiteiten. Zo was het bij de VVV in 2020 veel minder druk en konden stadswandelingen en torenbeklimmingen niet doorgaan. Ook bezochten minder mensen de toeristische websites. Het aantal volgers op social media blijft wel stijgen. Hieruit maakt de de gemeente op dat interesse in de stad Doesburg blijft groeien. Dat geeft de wethouder het vertrouwen dat het toerisme en de economie zullen aantrekken zodra er versoepelingen komen in de coronamaatregelen.

De monitor toont ook een lichte stijging van de werkgelegenheid sinds 2017. Transport & logistiek, maakindustrie en vrijentijdseconomie blijven sterke sectoren in Doesburg. Wel is er een afname van het aantal verkooppunten in het centrum van de stad. Het aantal leegstaande winkelpanden is sinds 2019 niet veranderd. Maar waar voorheen ook tijdelijke winkels hun deuren openden en weer sloten, is er nu ook een aantal winkels gekomen dat zich blijvend in de stad heeft gevestigd. Daardoor is er minder structurele leegstand. Het percentage leegstaande winkels in Doesburg kruipt steeds dichter op het landelijk gemiddelde. Dit blijkt uit het statistisch zakboek Provincie Gelderland en cijfers van Locatus, een onderzoeksbureau dat zich richt op retail. Zij verzamelen al bijna 20 jaar informatie over alle winkels en consumentgerichte dienstverleners.