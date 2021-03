BRUMMEN – Op de Zutphensestraatweg in Brummen, ter hoogte van de rotonde Vulcanusweg, is vrijdagavond 26 maart rond 17.15 uur een dodelijk slachtoffer gevallen bij een aanrijding tussen een scooter en een bestelbus. De hulpdiensten kwamen met drie ambulances, ook de traumahelikopter is geland. Reanimatie mocht niet meer baten. Mogelijk is ook een tweede persoon gewond geraakt.

Hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink