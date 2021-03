Ditigale ALV Loenermark

LOENEN – Afgelopen najaar kon de ALV van vv Loenermark niet doorgaan. De vooruitzichten voor de komende tijd zijn ook niet zodanig, dat er een bijeenkomst in het clubhuis gehouden kan worden. Daarom houdt de Loenense voetbalvereniging dit jaar een digitale vergadering en wel op vrijdag 26 maart. Leden van vv Loenermark die de bijeenkomst willen bijwonen, moeten zich opgeven via bestuurskamer@vvloenermark.nl. Zij ontvangen na aanmelding de agenda en vergaderstukken per e-mail.