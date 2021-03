KLARENBEEK – Er zijn al een tijdje geen wekelijkse koffieochtenden in het MFC in Klarenbeek. De dorpscontactpersonen denken echter in mogelijkheden en zo ontstond het idee een digitale koffietafel in het leven te roepen. Sinds december worden wekelijks Klarenbekers geïnterviewd en kunnen belangstellenden thuis, onder het genot van een kopje koffie, kijken en luisteren naar leuke en bijzondere verhalen.

Het blijkt tot dusver succesvol te zijn, de filmpjes worden veel bekeken en de contactpersonen horen regelmatig dat er met smart uitgekeken wordt naar het volgende interview. De digitale koffietafel is (terug) te zien via de Facebooksite van de dorpscontactpersonen.