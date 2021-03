Digitale kennismaking met voedselbos

BRUMMEN – Voedselbos Nieuwe Erven in Brummen verwelkomt belangstellenden vrijdag 5 maart om 19.30 uur in een digitale bijeenkomst. De vrijwilligers laten graag zien hoe zij samenwerken aan deze bijzondere plek, waar beweging, frisse lucht en sociale verbinding samenkomen.

Voedselbos Nieuwe Erven is ongeveer 3 hectare groot en ligt sinds ruim drie jaar in de wijk Elzenbos. Het is één van de eerste voedselbossen in de openbare ruimte in Nederland. Er is veel belangstelling vanuit het hele land en zelfs uit het buitenland. De vrijwilligers van het voedselbos zijn buurtbewoners met elk hun eigen kwaliteit en achtergrond. Ze delen graag hun ervaringen. Nieuwe vrijwilligers kunnen soepel aanhaken; zij worden wegwijs gemaakt en er zijn geen verwachtingen. Het enige wat iemand nodig heeft is een goede wil en liefde voor de natuur. Alle talenten vinden een plek.

Tijdens de digitale bijeenkomst stellen de vrijwilligers zich digitaal voor. Ze vertellen over het project en wat ieders rol is bij het verzorgen van het voedselbos. Ook gaan ze in op het afgelopen jaar; ondanks de corona-uitbraak bleef het mogelijk om in het voedselbos de handen uit de mouwen te steken en te genieten van de natuur. Er is bovendien alle ruimte om vragen te stellen. Zo kunnen belangstellenden een beeld vormen of zij iets voor het voedselbos willen betekenen.

Aanmelden voor de digitale bijeenkomst kan door een mailtje te sturen aan voedselbosnieuweerven@gmail.com. Deelnemers krijgen dan een link waarmee zij de bijeenkomst kunnen volgen. Ook vragen zijn te stellen op dit adres. De vrijwilligers zijn te volgen via www.facebook.com/voedselbosnieuweerven.