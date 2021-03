Digitale collecte Amnesty International

REGIO – Amnesty International heeft besloten om voor het tweede jaar op rij niet langs de deuren te gaan tijdens de collecteweek van van 14 tot en met 20 maart. De collecte wordt dit jaar omgedraaid. Vrijwilligers die normaal langs de deuren zouden gaan, krijgen een poster thuisgestuurd die ze voor hun raam kunnen hangen. Via de QR-code op de poster kunnen voorbijgangers heel eenvoudig doneren. Het enige wat zij hoeven te doen is met de camera van de telefoon de QR-code te scannen en de rest wijst vanzelf.

Bart van Kuijk, Amnesty’s manager fondsenwerving: “Er is nu vrij weinig te doen, behalve wandelen. Wij hopen dat mensen tijdens een van hun wandelingen even stoppen bij het raam van een collectant in de buurt en doneren voor de mensenrechten. Deze bijdragen helpen ons enorm in onze strijd voor een rechtvaardige wereld.”

Nu de wereld in de ban is van corona, zien sommige landen hun kans om ongestoord de mensenrechten te negeren. Zoals in China waar Oeigoeren in kampen worden opgesloten, in Belarus waar demonstranten door de politie worden geïntimideerd en mishandeld of in Rusland waar de autoriteiten politieke tegenstanders monddood proberen te maken. Deze voorbeelden laten zien hoe belangrijk het is om juist nu te strijden voor mensenrechten. En daarbij kan Amnesty alle hulp gebruiken.

Daarom roept Amnesty iedereen op om te doneren via een QR-code op een poster bij hen in de buurt of via amnesty.nl. Mensen die meer willen doen, kunnen op amnesty.digicollect.nl ook een digitale collectebus aanmaken om te collecteren via hun eigen netwerk.