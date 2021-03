Dierensche boys gaan voor duurzaam

DIEREN – 2020 had voor de Dierensche Boys een bijzonder jaar moeten worden. De vereniging bestond 100 jaar en dat zou groots gevierd worden, met als hoogtepunt een voetbalwedstrijd tegen oud-Feyenoord. Corona gooide echter roet in het eten en de vereniging moest de festiviteiten noodgedwongen afblazen. Ondanks alle beperkingen hebben de Dierensche Boys niet stil gezeten. Er wordt volop gewerkt aan de verduurzaming van het clubgebouw.

“Het stond al langer op de planning, maar de coronatijd was een mooi moment om bezig te gaan met onze duurzaamheidsplannen. Gelukkig hadden we de mensen om het ook te doen”, vertelt Paul de Wit, bestuurslid van club. Eind vorig jaar werd het dak van het clubgebouw vernieuwd en werden daar zonnepanelen op gelegd. “De zonnepanelen leveren genoeg op om in onze eigen energiebehoefte te voorzien. Alleen de lampen op het veld kunnen we er niet van laten branden.”

Na de installatie van de zonnepanelen is de verduurzaming doorgegaan. Er wordt op dit moment hard gewerkt aan de isolatie van de kantine. Vele vrijwilligers zijn om de been om het gebouw een stuk energiezuiniger te maken. Lokale ondernemers worden ingeschakeld om mee te helpen om de het project te verwezenlijken. “De ramen van de kantine worden voorzien van isolatieglas en de vloer, muren en het plafond worden geïsoleerd. Na de kantine zijn de kleedkamers aan de beurt.Ook hebben wij kritisch gekeken naar alle ruimtes. Het bleek dat sommige ruimtes onnodig werden verwarmd, daar hebben wij verandering in gebracht.”

De Wit vindt het belangrijk om ook als vereniging een steentje bij te dragen aan het milieu. “We zijn het richting de maatschappij verplicht en tegelijkertijd worden we toekomstbestendig.” Cor Debbets is al jarenlang lid en nauw betrokken bij de club. Hij denkt dat Dierensche Boys misschien wel de eerste gas-vrije club van de gemeente Rheden kan worden en hoopt andere verenigingen te inspireren.” Het zou mooi zijn als we een voorbeeld kunnen zijn voor andere verenigingen.”

Foto: Cynthia Vos

Paul de Wit (links) en Cor Debbets (rechts) bij de nieuwe zonnepanelen van de Dierensche Boys