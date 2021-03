Diamant bruidspaar Gijtenbeek mist muziek en zang

LOENEN – Muziek en zang hebben een grote rol gespeeld in het leven van het diamanten paar Jan en Jenny van Gijtenbeek in Loenen. Een groot deel van hun huwelijk waren beiden verbonden aan een vereniging waar ze veel plezier hebben beleefd, maar die nu al tijdje verleden tijd is. Met genoegen kijken ze terug op die tijd. Ze vinden het erg jammer dat het feest op 5 april maar sober gevierd kan worden. Maar toch proberen ze er met de beide kinderen en drie kleinkinderen een leuke dag van te maken.

Het diamanten paar is geboren en getogen in Loenen en wil hier ook graag hun hele verdere leven wonen. Jan en Jenny zijn na zes jaren verkering in 1961 getrouwd. Ze vonden het geluk bij café Modern van Hannes en Toontje Vredenberg. Daar bewaren ze ook erg mooie herinneringen aan. Veel kon en mocht daar toen. Elke zondag dansen was het uitje van de week en dat lieten ze zich niet afnemen.

Stoppen

Na hun huwelijk gingen ze wonen aan de Voorsterweg. Vader Cees van Gijtenbeek liet het pand uitbreiden met een woongedeelte voor de jongelui. Na twee jaar kon vader Cees de slagerszaak van Lammers aan de Eerbeekseweg kopen. Jan en Jenny gingen daar wonen en de winkel runnen. De zaak werd sterk uitgebreid en doorgezet, totdat beiden gingen stoppen om het wat kalmer aan te gaan doen. De winkel werd voortgezet door Jans zus Jenny, die gehuwd was met Joop van Uden. Het diamanten paar verhuisde toen naar de Hackfortweg, waar ze nu nog tot volle tevredenheid wonen.

Transport

De vader van Jan kwam vanuit Kesteren bij een slager in Loenen te werken en zag er ook wel brood in om zelf met een zaak te beginnen. Hij kocht een lap grond en bouwde daar een slagerij met woonhuis. Hier slachtte hij zelf het vee en verkocht in de winkel de producten. Het was bijna vanzelfsprekend dat de jonge Jan ook in de zaak kwam te werken. Hij volgde de slagersschool en deed allerhande werk.

Naast zijn werk als slager zocht Jan (84) vertier in het maken van muziek bij OLTO bij het tamboerkorps en drumband. “Dat waren mooie tijden”, weet Jan nog, die de grote trom sloeg. ”Altijd gezellig met de jongens onder elkaar en natuurlijk na afloop even ‘napraten’ bij Luc Hagen in Den Eikenboom. De meest sterke verhalen werden dan verteld onder het genot van een biertje of borrel.” Ook zat Jan nog jaren in het bestuur van OLTO.

Toneel

Het geboortehuis van Jenny van Gijtenbeek-Gorsseling (83) stond aan de Hoofdweg en later woonde het gezin aan de Reuweg en nog later aan de Hackfortweg 8. Het bijzondere is dat Jenny nu dus al weer 19 jaar terug is aan de Hackfortweg. Nu numer 33! Zij moest als oudste van een groot gezin meteen na de huishoudschool aan het werk in verschillende huishoudens. Toen ze trouwde met slager Jan, moest zij het winkelwerk leren. Ze paste zich snel aan en heeft het al die jaren leuk werk gevonden.

De Gorsselings zijn muzikaal. Vader en moeder bij de zang, dus ook de dochters gingen mee. Jenny ging eerst naar de kinderzang, meisjeszang en later naar de ‘grote zang’ Harmonie. Maar liefst 54 jaar heeft ze met veel plezier gezongen. Het koor bracht bij de uitvoering ook altijd een toneelstuk. De familie Gorsseling had er talent voor en moeder en dochters deden meestal mee met een rol. Vooral drama’s vond Jenny mooi. Vader Teunis deed vaak de regie. “Ik vind het nog alle dagen jammer dat het koor er niet meer is”, zegt Jenny.” Wat hadden we het leuk met elkaar. Maar ja, te weinig leden. Overal hebben gemengde koren het moeilijk.”

Foto: Martien Kobussen

Foto: Jan en Jenny van Gijtenbeek genieten nog alle dagen