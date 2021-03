Dialect Top 20 2020 bij Omroep VoorstVeluwezoom

EERBEEK – De maand maart is (al vele jaren) uitgeroepen tot de dialectmaand. In deze maand wordt veel aandacht besteed aan de streektaal. Ook de lokale omroep VoorstVeluwezoom (voorheen RTV Voorst in de gemeente Voorst en RTV Veluwezoom in de gemeente Brummen) wil hier aandacht aan besteden. Wekelijks is er op zaterdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur het dialectprogramma Mo’j is luusteren met praatjes, verhalen, gedichten en muziek in de streektaal.

De komende uitzending op zaterdag 27 maart maart krijgt een bijzonder tintje. Wim de Winkel uit Eerbeek heeft samen met presentator Martien Kobussen een dialect Top 20 2020 samengesteld. Twee uur lang worden de leukste liedjes van het afgelopen jaar in de streektaal gedraaid door technicus Martin van der Kaaij. Ter afwisseling zijn er voordrachten, verhalen en gedichten. Dit alles in de streektaal.

Mo’j is luusteren wordt iedere zaterdagmorgen rechtstreeks uitgezonden via de ether in de studio aan het Marktplein in Twello. In Eerbeek 107.5 FM en Twello 105.3 FM en overal waar men is via internet. Herhaling is er op woensdag van 18.00 tot 20.00 uur bij beide omroepen. Ook is de mogelijkheid om via Uitzending Gemist nogmaals naar dit programma te luisteren.