DELS is lokale ondernemers zeker niet vergeten

REGIO – We zijn jullie niet vergeten! Om die boodschap over te brengen, doet het bestuur van ondernemersvereniging DELS alle leden een boek cadeau. Kees Tesselaar, lid van het eerste uur, kreeg dinsdag 23 februari het eerste presentje uitgereikt.

“Normaal organiseren we een stuk of zes bijeenkomsten per jaar. Leuke uitstapjes of gezellige borrels. We hebben het afgelopen jaar bijna niets kunnen doen”, zegt voorzitter Robbert Volker van DELS. De ledenvergadering van begin maart was, na de nieuwjaarsreceptie, het enige en direct laatste event van vorig jaar.

En dat is vooral in deze tijd ontzettend jammer, vindt penningmeester Rens van der Veen. “Juist nu mis ik het contact met andere ondernemers. Je spreekt wel eens iemand, maar weet eigenlijk van weinig mensen wat er speelt. Online contact onderhouden vind ik niets, dan beperk je je tot de zakelijke onderwerpen en hoor je niet van elkaar hoe het nou echt gaat.”

DELS probeert ondernemers zoveel mogelijk te steunen in coronatijd, vooral door naar de juiste instanties door te verwijzen. “Een vraag sturen naar info@dels.nl mag altijd. Voor vragen over subsidies en coronaregelingen verwijzen we door naar de site van de gemeente Rheden, waar onder het kopje Ondernemers & Verenigingen veel informatie te vinden is”, aldus Volker.

Ondernemersvereniging DELS (Dieren, Ellecom, Laag-Soeren en Spankeren), telt ongeveer 130 leden. Dat varieert van zzp’ers tot winkeliers en grote bedrijven. “We zijn een heel diverse club, maar hebben onderling goede contacten en weten elkaar te vinden”, aldus Volker. “Niet alleen onze eigen lokale ondernemers, maar ook andere organisaties, zoals de ondernemersvereniging centrum Dieren, ORDS (Ondernemend Rheden en De Steeg), OCR (Ondernemersclub Rheden) of de gemeente Rheden.”

Onderlinge samenwerking staat hoog in het vaandel en Volker hoopt dat ook de gemeente ziet hoeveel kennis en kunde er binnen Rheden beschikbaar is. Hij noemt het nieuwe gemeentehuis als voorbeeld: “Daar wordt ruim 18 miljoen voor uitgetrokken. Hoe mooi zou het zijn als we dat gemeentehuis met lokale bedrijven gaan bouwen? Samen kunnen we dat.”

Het DELS-bestuur hoopt dit jaar weer bijeenkomsten te kunnen organiseren en mikt als eerste op een zomerborrel-annex-ledenvergadering op een buitenterrein, zoals bij hockeyclub Dieren. Om ondertussen aan de ondernemers te laten weten dat zij niet worden vergeten, krijgt ieder DELS-lid een mooi boek. Welk boek dit is, houdt het bestuur nog even geheim. De boeken zijn prachtig ingepakt door de leerlingen van De Tender, afdeling verkoopmedewerker, en worden binnenkort bezorgd. Overigens ligt er ook voor nieuwe leden een exemplaar klaar. “Nieuwe leden zijn altijd welkom, ook nu. Juist nu”, aldus Volker en Van der Veen.

Foto: Kees Tesselaar (links) krijgt van DELS-voorzitter Robbert Volker een presentje, keurig op afstand via een pizzaschep