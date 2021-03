Definitieve seizoensafsluiting kernwinkelgebied Doesburg

DOESBURG – Met ingang van 27 april is het kernwinkelgebied van Doesburg tot en met 30 september, tussen 11.00 en 18.00 uur alleen nog toegankelijk voor voetgangers. Deze seizoensafsluiting geldt voor de Ooipoortstraat, Meipoortstraat en Kerkstraat. De afsluiting is onderdeel van het plan Vitale Binnenstad dat is vastgesteld door de gemeenteraad.

Het historische stratenpatroon van Doesburg is niet geschikt voor veel verkeer. Vooral in de zomermaanden is het in de binnenstad gezellig druk. Om ook dit seizoen veilig en verantwoord van al het moois van Doesburg te kunnen genieten, is er vanuit het plan Vitale Binnenstad besloten tot een afsluiting van het kernwinkelgebied voor auto’s en (brom)fietsers. Voor 11.00 uur en na 18.00 uur kan er wel worden gereden in het kernwinkelgebied. In het laagseizoen, dus na 30 september, zijn deze regels alleen van kracht op vrijdag, zaterdag en zondag. De binnenstad krijgt een zogenaamde zomer en winterjas. Omdat fietsgebruik in de zomerperiode toeneemt komen hiervoor in de plaats extra voorzieningen om de fiets te stallen.