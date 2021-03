De Akker neemt afscheid van Juf Jenny

DIEREN – Na 40 jaar in het onderwijs nam juf Jenny Hilberts vrijdag 26 februari afscheid van de kinderen en haar collega’s van CBS de Akker in Dieren, waar ze 14 jaar heeft gewerkt. Ze werd met een tractor opgehaald voor een rondrit door het dorp, die eindigde bij school. Daar werd ze na een ochtend vol mooie woorden, kaarten en cadeautjes door de kinderen uitgewuifd. “Ik zal de kinderen ontzettend missen”, vertelt juf Jenny, die blij is dat ze de laatste weken haar groep 5 niet via Teams, maar in het echt les heeft kunnen geven. Het is tijd voor een welverdiend pensioen, maar dat wil niet zeggen dat Jenny stil blijft zitten, ze gaat op zoek naar leuk vrijwilligerswerk.