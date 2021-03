David Koopmans verruilt WSV voor vv Oeken

BRUMMEN – Aanstormend talent David Koopmans (20) speelt vanaf komend seizoen bij vv Oeken in Brummen. Koopmans maakt het lopende seizoen deel uit van de selectie van WSV1 in Apeldoorn en komt in de zomer over.

David Koopmans heeft zijn hele jeugdopleiding doorlopen bij WSV doorlopen en altijd op hoog niveau gespeeld. Naast zijn eigen voetbalcarrière is hij bij de club ook actief betrokken als hoofdtrainer van de JO15-1. David is momenteel student fysiotherapie aan Saxion Hogeschool in Enschede en brengt zijn vrije tijd graag door met vrienden of is actief aan het sporten. Over zijn keuze voor vv Oeken zegt David op zoek te zijn geweest naar een gezellige club met aantrekkelijk voetbal, een jonge spelersgroep en een trainer die hem verder kan brengen. In de combinatie vv Oeken met Harold Sneller als hoofdtrainer verwacht David dit te hebben gevonden.

Voetbalvereniging Oeken is uiteraard erg blij met de komst van David. De vereniging heeft geen actief beleid om spelers van buiten aan te trekken, maar staat open voor iedereen die op zoek is naar een leuke vereniging met betrokken leden en een sociaal karakter. Het eerste elftal speelt inmiddels al drie seizoenen in de 3de klasse en staat na slechts vier wedstrijden dit seizoen op een gedeelde 4de plaats in de competitie achter toppers als FC Zutphen, ESA en JVC. Met de komst van David heeft trainer Harold Sneller een nog bredere basis om mee te werken en worden de mogelijkheden om een stabiele 3de klasser te blijven vergroot.