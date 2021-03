Culturele Stichting droomt van culturele ontmoetingen

BRUMMEN – De Culturele Stichting Brummen heeft genoeg van de anderhalvemetersamenleving, maar verheugt zich vooral op de tijd dat mensen elkaar weer kunnen ontmoeten en kunnen genieten van culturele evenementen. Het afgelopen jaar is er in de gemeente Brummen veel moois afgezegd: de kermis, het Pinksterfestival, de Tonden Theater Toer, The Armed Man, de klassieke concerten in de kerken in Hall en Brummen, de optredens van verenigingen als HOB, programmering van MET en ga zo maar door.

Nu er steeds meer mensen worden gevaccineerd, durft de stichting weer voorzichtig te dromen van nieuwe ontmoetingen bij culturele evenementen – natuurlijk rekening houdend met de maatregelen die later dit jaar van kracht zullen zijn. De Culturele Stichting heeft als doel culturele initiatieven van allerlei aard te stimuleren en faciliteren. “Juist nu bestaat er een grote behoefte bij jong en oud om elkaar te ontmoeten bij mooie culturele evenementen.” Daarom roept de stichting iedereen met een ‘droomidee’ voor een culturele happening op om zijn of haar voorstel voor 1 mei in te sturen naar secretariaat@brummencultuur.nl. “De Culturele Stichting wil Brummen weer laten bruisen en hoopt op veel mooie en vooral originele ideeën!”