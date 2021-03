Buurtklus doet weer buitenklusjes

GEM. BRUMMEN – De vrijwilligers van Buurtklus hebben het werk weer opgepakt. Nu het voorjaar aanbreekt en de planten weer beginnen te groeien, kunnen zij weer buiten aan de slag. Ze doen buitenklussen voor mensen die het zelf niet meer kunnen, geen sociaal netwerk hebben en niet de financiën hebben om een tuinman of klusjesman in te huren. De binnenklussen slaan zij nog even over.

Buurtklus bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers uit Brummen en Eerbeek, die jaarlijks meer dan 100 mensen helpen bij kleine klusjes in huis en tuin of met problemen met de computer of smartphone. Mensen die een klusje te doen hebben, kunnen zich aanmelden op maandagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur of donderdagochtend tussen 9.00 en 12.00 uur via tel. 06-41076236 of buurtpuntbrummen@gmail.com.