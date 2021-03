Buurtbus Spankeren Dieren gaat weer rijden

DIEREN/SPANKEREN – Per maandag 29 maart hervatte de buurtbus Spankeren Dieren zijn dienst. Na iets meer dan een jaar stilstand als gevolg van de coronapandemie is er in beide dorpen weer kleinschalig openbaar vervoer beschikbaar. OV-bedrijf Breng, eigenaar van de bus, heeft het voertuig aangepast volgens de aanbevelingen die TNO hiervoor gedaan heeft. Zo is de chauffeurscabine voorzien van een spatscherm en is er een permanent werkend ventilatiesysteem ingebouwd.

Nadat het bestuur van buurtbusvereniging BBSD de aanpassingen had goedgekeurd, kregen de leden (de chauffeurs, dus) de gelegenheid hun mening over de aanpassingen te geven. Alle chauffeurs konden ermee instemmen, bijna alle chauffeurs verklaarden zich bereid weer te gaan rijden. Een enkele chauffeur gaf aan op vaccinatie te willen wachten. BBSD heeft voldoende chauffeurs beschikbaar om de hele dienstregeling uit te voeren.

Dat neemt niet weg, dat de BBSD graag nieuwe vrijwillige chauffeurs verwelkomt. Voor het besturen van de buurtbus is rijbewijs B voldoende. Aanmelden kan via de website bbsd.nl.

In het openbaar vervoer is een mondkapje verplicht voor reizigers vanaf 13 jaar oud. Dat geldt dus ook voor de buurtbus. Papieren dienstregelingen liggen in de bus. Daarnaast staat de dienstregeling op de website van de BBSD.