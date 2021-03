Buurtbus BBL hervat de dienstregeling

BRUMMEN / LEUVENHEIM – Buurtbusvereniging Brummen Leuvenheim (BBL) is voornemens om op maandag 15 maart de dienstregeling te hervatten. Na bijna een jaar wordt de vertrouwde route tussen Leuvenheim, Brummen en Zutphen weer opgepakt.

De laatste weken heeft Keolis (Syntus) de buurtbussen voorzien van een kuchscherm als afscheiding tussen chauffeur en passagiers. Ook zijn een zogenoemd hepafilter en een dakventilator aangebracht. Dit alles na onderzoek en op advies van TNO. Deze voorzieningen moeten voldoende zijn om coronabesmetting te voorkomen. Uiteraard dienen de passagiers wel een mondkapje te dragen. Zonder mondkapje wordt men niet meegenomen. Er kunnen maximaal acht passagiers tegelijk mee.

Ook uiterlijk hebben de bussen een metamorfose ondergaan. De bussen rijden nu in de nieuwe huisstijl ‘RRReis’, gerelateerd aan het OV- samenwerkingsverband tussen Gelderland, Overijssel en Flevoland. De herkenbare reclamestickers van de gewaardeerde sponsoren van de Buurtbus ontbreken nog, deze worden zo spoedig mogelijk aangebracht.

De aankomst- en vertrektijden van de route blijven ongewijzigd. In de ochtend en middagspits wordt, net als voorheen, zo nodig met twee bussen gereden.

Deze week dient nog een aantal updates met betrekking tot check-in/out apparatuur plaats te vinden, plus een afronding met de noodzakelijke instructies. Maar dit hoeft in principe de startdatum niet te beïnvloeden en de chauffeurs hopen maandag 15 maart weer passagiers te kunnen begroeten.