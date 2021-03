Business & Shopping : Opbaarkamer Uitvaartcentrum Patrimonium vernieuwd

DOESBURG – De afgelopen weken heeft er in het uitvaartcentrum Patrimonium in Doesburg veel bedrijvigheid plaatsgevonden. Naast de normale werkzaamheden is een aantal ruimtes in het centrum opgeknapt.

Wat meteen opvalt is het glas in de voordeur. Deze is nu transparant gemaakt, waardoor er een open blikveld wordt gecreëerd. De hal en de toiletruimtes zijn geschilderd en er is een nieuwe vloer gelegd.

De opbaarkamer heeft ook een nieuwe vloer, is geschilderd en daarnaast ook een nieuwe muurbedekking. Het zware donkerrood heeft plaatsgemaakt voor lichte grijze en frisse groene tinten, waardoor de opbaarkamer ruimer lijkt.

Het bestuur hoopt van harte dat met deze metamorfose mensen zich meer op hun gemak voelen een in toch droevige situatie. Ze hopen ook op deze manier de mensen daarbij te ondersteunen.

Patrimonium zou graag de bevolking van Doesburg en dorpen in de omgeving willen uitnodigen om het uitvaartcentrum te bezichtigen door middel van een ‘open dag’ maar helaas kan dit niet door de coronamaatregelen. Hopelijk kan dit in de toekomst weer een keer worden georganiseerd. Voor meer informatie over het organiseren van een uitvaart of voor andere vragen kan er vrijblijvend contact worden opgenomen via tel. 0313-474909 (ook voor melding van overlijden) of via info@patrimoniumdoesburg.nl.