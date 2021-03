Business & Shopping: Nieuwe makelaar in de regio Arnhem en de Veluwezoom

DIEREN – Hanna Wierts gaat de nieuwe locatie runnen van makelaarskantoor RE/MAX. Ze is actief in Arnhem en de Veluwezoom en is op afspraak te bezoeken in de monumentale Dierense Toren.

RE/MAX is wereldwijd de grootste makelaar. RE/MAX, een afkorting van Real Estate Maximums, is een Amerikaans internationaal vastgoedbedrijf dat opereert via een franchisesysteem. In 2021 had RE/MAX meer dan 110.000 makelaars in meer dan 100 landen over de gehele wereld. In Europa is het bedrijf in 40 landen vertegenwoordigd met 2200 kantoren en in Nederland zijn 135 makelaars werkzaam, verspreid over 21 kantoren.

RE/MAX wordt nu ook actief in Arnhem en de Veluwezoom. Er is veel vraag naar verkoop in het westen, gekoppeld aan aankoop in het oosten van het land. Hanna Wierts gaat het kantoor in Dieren runnen. Zij woont al geruime tijd in Dieren en woonde eerder langere tijd in Arnhem. Haar bezoeklocatie is, op afspraak, in de monumentale Dierense Toren. “Het leuke van RE/MAX is voor mij dat het een franchiseconcept is. Je bent zelfstandig ondernemer met een enorm groot kantoor achter je met heel veel kennis en ervaring.”

Hanna is heel enthousiast over haar nieuwe werkgebied in een tijd waarin de huizenmarkt booming is. “Veel mensen komen bij me met vragen over de volgorde. Eerst verkopen of juist eerst kopen? Wat is mijn woning nu waard? Kunnen we niet beter gaan verbouwen dan verhuizen? Wat zijn dan de mogelijkheden? Ik geef antwoord op vragen over uw woning.”

www.remax.nl/kantoor/remax-gildenhof

hannawierts@remax.nl