Business & Shopping: Heideroos wordt Bosque – Vier & Ontmoet

EERBEEK – De verbouwing van voormalig partycentrum De Heideroos in Eerbeek verloopt voorspoedig. Er wordt hard gewerkt en de nieuwe feest- en ontmoetingslocatie wordt steeds beter zichtbaar. Deze week maakt eigenaar Ronald Burgers van Catering Groep Nederland ook de nieuwe naam bekend: Bosque – Vier & Ontmoet.

“Bosque betekent letterlijk ‘bos’ in het Spaans en Portugees, en zegt natuurlijk alles over de plek waar we ons bevinden”, aldus Burgers. “Daarbij staat de q voor ‘quality’, het luxe gevoel dat je beleeft midden in de natuur, zonder dat het primitief is. De letter staat, in de vorm van een ballon, centraal in ons logo, waar het staat voor vieren. Bosque staat ook voor ontmoeten, ontdekken, beleven, verbinden, eten en nog veel meer.”

Burgers en het team van Catering Groep Nederland zijn enthousiast over hun vorderingen. Er wordt flink geschuurd, geplamuurd en geschilderd. De grote werkzaamheden binnen zijn achter de rug: het sanitair is vernieuwd en er zijn openslaande deuren gerealiseerd naar het terras en de tuin, zodat je zo de boomgaard inloopt. De grote zaal heeft al een ware metamorfose ondergaan: het verlaagde plafond is verwijderd, waardoor de oude balken zichtbaar zijn. De vloer wordt nu geschuurd en gelakt en alles heeft een fris nieuw verfje gekregen. “We hebben gekozen voor een inrichting met een Scandinavische stijl”, vertelt Burgers. “Rustig, strak, sfeervol en maar passend bij het bos en het buitenleven. Elke zaal krijgt straks toegang tot twee terrassen, zodat feesten en partijen zich makkelijk van binnen naar buiten kunnen verplaatsen.”

Burgers vertelt dat de zalen geschikt zijn voor grote gezelschappen, maar ook gezellig voor kleinere groepen. “Vanaf 10 personen kun je bij ons al heerlijk lunchen, dineren en borrelen. We hebben ook kleienre vergaderruimtes beschikbaar. Daarnaast verzorgen wij ook catering aan huis of bedrijf, denk aan een buffet, overwerkmaaltijd of gezellige straatbarbecue.”

Burgers voelt een warm welkom in Eerbeek: “De eerste contacten met collega-ondernemers en verenigingen in Eerbeek zijn al gelegd. We kijken dan ook uit naar de opening van Bosque, hopelijk op 1 mei. De eerste reserveringen zijn binnen en we kunnen niet wachten tot we gasten kunnen ontvangen!”

www.beleefbosque.nl

tel. 085-0862851

Foto: De grote zaal van de Heideroos heeft een flinke metamorfose ondergaan