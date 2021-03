Business & Shopping: “Ga voor een carrière in de Bouw, daar zit je goed!”

APELDOORN – Je hebt vier jaar vmbo gedaan, je bent geslaagd voor je examen en je hebt het diploma op zak. Maar wat nu? Martien van Reen, manager van Bouwmensen in Apeldoorn, heeft het antwoord: “Ga de bouw in. Daar vind je een uitdagende baan en bovendien is er de komende jaren werk zat en carrièrekansen te over. In de bouw zit je goed.”

Dagelijks trekken werkgevers bij de bouwopleiding aan de bel omdat ze behoefte hebben aan goede vakmensen. “De komende tijd is er in onze branche flink wat werk aan de winkel. Onze bevolking groeit altijd nog en steeds meer mensen wonen alleen. Daarom moet Nederland er de komende tien jaar zo’n miljoen huizen bij bouwen. Alleen al in de provincie Gelderland gaat het om zo’n tachtigduizend extra huizen, waarvan bijna tienduizend in het betaalbare segment en tweeduizend op flexibele, tijdelijke locaties”, zegt Van Reen.

“Een andere reden waarom er de komende tijd veel werk is, ligt in de verduurzaming. Om de klimaatproblemen te lijf te gaan, wordt onder meer ingezet op grootscheepse na-isoleren en verduurzamen van woningen. Daar zijn natuurlijk vakmensen voor nodig. Daarnaast mogen senioren volgens een speciale regeling vervroegd met pensioen. Omdat binnenkort veel ouderen van deze mogelijkheid gebruik maken, biedt dit veel kansen voor jongeren.”

Na het vmbo kunnen jongeren bij Bouwmensen op alle niveaus aan de slag, aangepast aan hun specifieke talenten en ambities. “Wij bieden iedereen maatwerk in een kleinschalige en betrokken omgeving. In onze werkplaats leer je het vak van instructeurs die zelf uit de praktijk komen en passie voor hun vak hebben. We ondersteunen je met huiswerkbegeleiding en houden de voortgang van je studie in de gaten. Ook bieden we naar nodig sociale ondersteuning als het even niet lukt. Eens in acht tot tien weken komt er bovendien iemand even op de bouwplaats langs om te kijken hoe het gaat”, aldus Van Reen. “We bieden je de mogelijkheid om je persoonlijk te ontwikkelen. Bijvoorbeeld als specialist op een bepaald vakgebied, als werkvoorbereider of calculator op kantoor. Als je je studie hebt afgerond, ben je verzekerd van een baan. Vaak gaat het om een baan bij een bedrijf waar je tijdens je opleiding al werkte.”

Omdat er in deze coronatijd geen open dag gehouden kan worden, kunnen nieuwe studenten een afspraak maken bij Bouwmensen. Van Reen: “We nemen je dan mee naar een aantal bouwplaatsen, de machine- of timmerwerkplaats en naar kantoor. Dan merk je zelf wel of je er een goed gevoel bij hebt en of je er verder mee wil. Zo’n afspraak is vrijblijvend, je zit nergens aan vast.”

www.bouwmensen-apeldoorn.nl