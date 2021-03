Burgemeester Van Hedel benoemd voor tweede ambtstermijn

GEM. BRUMMEN – Zijne Majesteit de Koning Willem Alexander heeft bij Koninklijk Besluit Alex van Hedel benoemd voor een tweede ambtstermijn als burgemeester van de gemeente Brummen. Dat maakt de gemeente Brummen donderdagavond 4 maart bekend.

Alex van Hedel is opnieuw benoemd voor een periode van zes jaar. Zijn herbenoeming gaat in per 27 maart. Op 25 maart legt Van Hedel de voorgeschreven eed af bij de Commissaris van de Koning van de provincie Gelderland. Zijn nieuwe ambtstermijn loopt tot 27 maart 2027.

Alex van Hedel (60) is sinds 27 maart 2015 burgemeester van de Brummen. Hij startte zijn loopbaan als politieman bij de Haagse en Valkenswaardse gemeentepolitie en als voorzitter bij de Zuid Nederlandse Aannemersvereniging. In 1990 werd hij gemeenteraadslid-fractievoorzitter in Valkenswaard. Van 1994 tot 1998 was hij VVD-wethouder in Valkenswaard. In 2000 startte Van Hedel een adviesbureau op het gebied van ruimtelijke ordening, om vervolgens van 2002 tot 2008 opnieuw de functie van wethouder in Valkenswaard te vervullen. Na dit wethouderschap was hij zelfstandig mediator en organisatie- en beleidsadviseur. In 2011 werd Van Hedel benoemd tot burgemeester van Neerijnen. In 2014 werd bekendgemaakt dat Van Hedel waarnemend burgemeester van Brummen was geworden. Bijna een jaar later werd hij voorgedragen om hier definitief burgemeester te worden. In december 2020 bracht de gemeenteraad van Brummen een unaniem advies uit voor een nieuwe ambtstermijn van burgemeester Van Hedel.