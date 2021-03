Burgemeester sluit drugspand aan Magnolialaan

DOESBURG – Burgemeester Loes van der Meijs van de gemeente Doesburg heeft maandag 15 maart een drugspand aan de Magnolialaan voor 6 maanden gesloten. In het pand zijn zowel hard- als softdrugs aangetroffen.

De burgemeester sloot de woning omdat deze bekend staat als drugspand en een rol heeft in drugshandel. Door de woning tijdelijk te sluiten wordt herhaling voorkomen en wordt de rust in de directe omgeving van het pand terug gebracht.

Drugscriminaliteit leidt veelal tot overlast voor direct omwonenden. De Opiumwet geeft burgemeesters de bevoegdheid op te treden. Burgemeester Loes van der Meijs-van de Laar zegt hierover: “Met de sluiting van deze woning geven we een helder signaal dat er voor drugscriminaliteit geen plek is in onze stad. Inwoners moeten veilig en prettig in Doesburg kunnen wonen. Daar hoort een drugspand niet bij.“

De gemeente en politie verzoeken inwoners het te melden als zij iets verdachts zien of vermoedens hebben van hennepkwekerij of drugshandel. Wie strafbare feiten vermoedt, wordt verzocht dit te melden bij de politie via tel. 0900- 8844 of via Meld Misdaad Anoniem, tel. 0800-7000.