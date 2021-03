Burgemeester Loes van der Meijs hoopt op herbenoeming

DOESBURG – Burgemeester Loes van der Meijs-van de Laar van de gemeente Doesburg wil graag herbenoemd worden. Dat heeft zij donderdag 18 maart kenbaar gemaakt aan de Commissaris van de Koning.

In de afgelopen 6 jaar is burgemeester Van der Meijs onderdeel geworden van de stad. “Iedere gemeente verdient een burgemeester die van de gemeente houdt. En ik houd van de stad, ik houd van de inwoners. Graag ga ik de komende 6 jaar met veel energie door om er voor te zorgen dat Doesburg toekomstbestendig blijft”, aldus de burgemeester. “Doesburg is een prachtige historische stad. Mijn man en ik voelen ons hier thuis. De stad en de mensen die er wonen hebben een plekje in mijn hart. Ik zou mezelf het liefst nog 6 jaar dienstbaar maken voor de stad. Er ligt nog aantal opgaven waar ik mijn tanden in wil zetten. Ik hoop dat Doesburg net zo blij is met mij als ik met de stad, en dat ik nog 6 jaar mijn uiterste best mag doen om de trots van de inwoners, op alles wat deze stad te bieden heeft, vast te houden.”

Burgemeester van der Meijs trad aan op 18 december 2015. Een termijn voor een burgemeester is 6 jaar. In december 2021 zou Van der Meijs herbenoemd willen worden voor een tweede periode van nogmaals 6 jaar. Of dit ook gebeurt, is aan de gemeenteraad van Doesburg. Wil de gemeenteraad ook door met van der Meijs, dan moet de Raad uiterlijk vier maanden voor het aflopen van de ambtstermijn een aanbeveling uitbrengen bij de Commissaris van de Koning.

Foto: Robbin van Turnhout Fotografie