Burgemeester Alex van Hedel voelt zich thuis in Brummen

BRUMMEN – Zeven jaar is hij inmiddels burgervader van de mooie gemeente Brummen, waarvan één jaar als waarnemer. Donderdag 25 maart wordt Alex van Hedel beëdigd voor een nieuwe periode van zes jaar burgemeesterschap. “Ik heb geen moment getwijfeld of ik wilde blijven.”

“Sommige burgemeesters hebben de ambitie om door te groeien, naar een grotere gemeente te vertrekken, maar ik heb dat gevoel totaal niet. Ik heb hier voldoende uitdagingen, werk in een prettige ambtelijke organisatie en ook privé voel ik mij hier als een vis in het water”, zegt Alex van Hedel (60), die zeven jaar geleden als tijdelijke opvolger van Niels Joosten naar Brummen kwam. “Toen ik hoorde dat hier een plekje als waarnemer vrij kwam, heb ik bij de Commissaris van de Koning aangegeven wel interesse te hebben voor deze functie. Na een maand in Brummen dacht ik al: hier wil ik wel blijven. Dus ik heb gesolliciteerd en gelukkig mocht ik blijven.”

Bij zijn aanstelling in 2014 was Brummen zeker geen onbekend gebied voor Van Hedel, hij noemt zich ‘heel voorzichtig een klein beetje Brummenees’. “Ik ben geboren in Voorst, op een paar meter van de gemeentegrens van Brummen. Hoewel ik daar niet lang heb gewoond, ben ik in mijn jeugd nog regelmatig teruggeweest. Brummen voelt heel bekend en vertrouwd. Ik kom regelmatig oudere inwoners tegen die mijn ouders nog hebben gekend. Dat geeft een binding die ik zelf niet had voorzien.”

Die verbinding, die vindt Van Hedel belangrijk. Hij is dan wel burgemeester, maar doet er alles aan om zo breed mogelijk deel uit te maken van de samenleving. “Ik heb me niet aangesloten bij het verenigingsleven. In mijn vorige woonplaatsen was ik bij het toneel en de zang, speelde tennis en maakte muziek. Maar hier doe ik dat bewust niet. Ik wil geen onderscheid maken door bij de ene vereniging te gaan en de andere daarmee te passeren.”

Van Hedel geniet hier juist van de verscheidenheid aan activiteiten en verenigingen door zoveel mogelijk aanwezig te zijn in het sociale leven. “Ik vind het heel erg leuk dat ik overal voor wordt uitgenodigd en ga zo vaak mogelijk op pad. Dat varieert van vogelschieten op de Vogelwei tot een lezing bij de Lions en van de schaak- en damvereniging tot voetbal. En hoewel dat deels beroepsmatig is, voelt dat zeker niet als een verplichting. Ik vind dat alle clubs en verenigingen de aandacht moeten krijgen die ze verdienen. En op deze manier ben ik nog veel breder betrokken dan wanneer ik me zelf bij een vereniging zou aansluiten.”

En dat die verbinding dan betekent dat hij af en toe in de supermarkt wordt aangesproken, dat deert Van Hedel niet. “Ik vind het niet erg als mensen me aanspreken. Het hoort bij mijn werk en het gebeurt altijd op een prettige manier. Ik trek gewoon iets meer tijd uit voor mijn boodschapje en zorg ervoor dat ik, ook als ik op zaterdag mijn huis sta te schilderen en tussendoor even een boodschap doe, trek ik even een nette broek zonder verfvlekken aan. Ik ben altijd in functie.”

En die functie heeft een breed takenpakket. Van Hedel doet als burgemeester zo veel verschillende taken, dat het soms lastig uitleggen is wat zijn werk nou precies inhoudt. “Het is echt meer dan het college voorzitten en lintjes doorknippen. Neem een dag als vandaag. Vanmorgen hield ik me bezig met de verkiezingsuitslagen, vanmiddag breng ik een bezoek aan een 60-jarig bruidspaar en vanavond leid ik de gemeenteraadsvergadering. Die afwisseling maakt het heel boeiend. Ik ben bestuurlijk actief binnen het college, de gemeenteraad en met de ambtenaren, ik ben verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid, maar heb ook een taak als burgervader.”

Dat betekent dat Van Hedel aan de ene kant trots terugkijkt op het feit dat de afgelopen zes jaar eindelijk Eerbeek ‘van het slot’ is gegaan, maar dat hij zich aan de andere kant bijzondere momenten met de inwoners van zijn gemeente herinnert. “Ik zal nooit vergeten hoe de samenlevering reageerde na de ramp met de MH17, toen een aangrijpende bijeenkomst werd georganiseerd. Of de hulp die spontaan werd geboden bij de grote brand op het Marktplein. De organisatie van het net afgelopen Oktoberfest liep in lederhosen te sjouwen met spullen die uit de bakkerij moesten worden gered. Het is prachtig om te zien hoe betrokken inwoners van Brummen zijn op momenten dat het ertoe doet.”

Van Hedel vindt het dan ook zonde dat ontmoetingsplaatsen als Concordia en Spoorzicht gesloten zijn. “Ik hoop dat, als het financieel weer wat beter gaat, dit soort voorzieningen terug kunnen komen. Dit soort ontmoetingsplekken zijn een gemis voor de gemeenteschap. Voor verenigingen, maar ook voor jongeren.” De burgemeester vindt het jammer dat hij contact met jongeren mist. “Dat komt deels door het gebrek aan voorzieningen voor deze groep. Buiten de sportverenigingen is er niets te doen. Daar wil ik me na de coronacrisis hard voor gaan maken, het liefst samen met de jongeren zelf. De eerste stappen voor het organiseren van een knallend eindejaarsfeest waren al gezet, maar wat in het vat zit verzuurt niet. Hopelijk lukt het dit jaar.”

Van Hedel heeft plannen genoeg voor de komende zes jaar en hoopt dat hij op zijn vertrouwde manier door kan blijven werken. “Ik ga elke dag fluitend naar mijn werk, nou ja, het laatste jaar begin ik fluitend aan de keukentafel. Maar ik voel me thuis in Brummen en hoop dat ik hier net zo warm ontvangen mag blijven worden. Ik drink graag een biertje mee op de vogelweide en als ik de pretband van HOB zie spelen, zou ik het liefst met ze mee doen. Maar dat komt na mijn pensioen dan wel.”