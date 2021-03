Buren tekenen petitie tegen ontsluiting Mayr Melnhof langs Eerbeekse beek

EERBEEK – Een groep bewoners van de Eerbeekse Enk heeft een oproep gedaan aan de Commissaris van de Koning, de burgemeester van Brummen en de politiek in de gemeente om geen verdere studie te doen voor ontsluiting van Mayr Melnhof langs de Eerbeekse Beek in Eerbeek. Ze dienden een petitie in met zeventig handtekeningen.

De bewoners vinden ontsluiting langs de Eerbeekse Beek geen goed plan. In het alternatievenonderzoek dat onlangs is gepubliceerd, wordt deze route voor vrachtverkeer van papierfabriek Mayr Melnhof al één va nde opties genoemd en voorgedragen voor verder onderzoek. En daar is de buurt het niet mee eens. ‘Wij buurtbewoners rond Het Haagje in Eerbeek hebben een petitie opgesteld. Wij willen geen ontsluiting voor vrachtverkeer langs de Eerbeekse Beek. Waar gezegd wordt te zoeken naar evenwicht in leefbaarheid, wordt het groen rond de beek opgeofferd voor stenen en vrachtverkeer. Met alle overlast van dien. Geluid, trillingen, uitlaatgassen, wachtende vrachtwagens en alles wat erbij komt. De overlast die zo niet afneemt, maar toeneemt. Opnieuw wordt de leefbaarheid van Eerbeek ondergeschikt gemaakt aan industrie. Wij willen benadrukken dat wij niet tegen de papierfabriek zijn. Een belangrijke werkgever voor velen in Eerbeek. Echter de balans tussen de industrie en het leven in Eerbeek is nog niet gevonden.”

Ook zijn de bewoners van mening dat de verkeersveiligheid in het geding komt. De Wethouder Sandersstraat is al een belangrijke ontsluitingsweg van de Eerbeekse Enk, die er niet ook nog eens extra vrachtverkeer bij kan hebben.

De buurt roept met de petitie de Brummense politiek op om deze variant, ontsluiting langs de Eerbeekse Beek, niet verder te onderzoeken. “Mocht dit wel voortgang vinden, dan zullen wij alle mogelijke middelen onderzoeken om een eventuele nieuwe weg lang Het Haagje in Eerbeek voor de ontsluiting van het vrachtverkeer van Mayr Melnhof tegen te houden”, kondigen zij vast aan.