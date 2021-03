Buitenbad Hessenbad opent op 1 april

HOOG-KEPPEL – Vanaf 1 april kunnen de leden van Buitenbad Hessenbad in Hoog-Keppel iedere ochtend banen zwemmen. Voor niet-leden is het zwembad vanaf zondag 4 april weer geopend.

Het Keppelse zwembad, dat sinds 3 jaar bijna volledig door vrijwilligers wordt beheerd, is de afgelopen maanden gereed gemaakt voor een nieuw zwemseizoen. Net als voorgaande jaren krijgen leden daarbij voorrang. “Wij zijn een vereniging en kunnen bestaan dankzij onze leden. Daarom geven we ze graag extra voordeel op de prijs, maar ook op de toegang”, verklaart manager Inge Klos.

Vanaf donderdag 1 april, en dat is geen grap benadrukt Inge Klos, is het zwembad doordeweeks tussen 7.00 uur en 11.00 uur geopend om banen te zwemmen. Vanaf Pasen, zondag 4 april, is het ook voor niet-leden mogelijk om gebruik te maken van het zwembad. Naast het banen zwemmen is het zwembad bij mooi weer uiteraard ook weer geopend voor recreatief zwemmen.

Vanwege de coronamaatregelen is vooraf reserveren via de website verplicht.

www.hessenbad.nl