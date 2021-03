Brummen gaat aan de slag met veiligheid weg langs Kanaal

GEM. BRUMMEN – De gemeente Brummen gaat, samen met de buurgemeenten en provincie, onderzoeken hoe de verkeersveiligheid langs het Kanaal kan worden verbeterd. Dit besloot de gemeenteraad in de vergadering van donderdag 18 maart, op initiatief van D66, CDA en Lokaal Belang.

Rolf Schinkel van D66 lichtte de motie toe. “In de afgelopen jaren zijn er op en langs de weg langs het Kanaal veel ongelukken gebeurd, het gaat maar door. Zo vonden er onlangs weer twee ernstige ongelukken plaats, hoewel niet in het Brummense segment van de weg.”

Schinkel gaf aan dat bewoners die aan de weg wonen zich zorgen maken en deze zorgen ook al regelmatig hebben geuit bij de drie betrokken gemeenten: Brummen, Apeldoorn en Dieren.

“Er is al een aantal maatregelen genomen, zoals kruispunten soms met stoplichten en een maximum snelheid van 60 kilometer per uur, maar al met al blijft de verkeersveiligheid een groot probleem”, aldus Schinkel.

D66, CDA en Lokaal Belang roepen middels een motie het college van de gemeente Brummen op om in samenwerking met de buurgemeenten en provincie te zoeken naar een structurele oplossing om de verkeersveiligheid te verbeteren. Hierbij wordt verzocht alle mogelijke ingrepen en maatregelen te bekijken, met één uitzondering: het kappen van bomen langs de weg.

Wethouder Pouwel Inberg erkende de gevaarlijke situatie, maar meldde ook dat het geen weg is waar een simpele oplossing voor bestaat. “Anders was die er allang geweest.” De situatie wordt al jaren geëvolueerd door de gemeenten en provincie. “Aan alle punten die in de motie worden genoemd, geven wij al uitvoering. Dat maakt deze motie eigenlijk overbodig, maar het college begrijpt dat hij is ingediend.”

Burgemeester Alex van Hedel nam aan het eind van de discussie het woord en vertelde over zijn bezoek aan de familie van een onlangs verongelukte inwoner van de gemeente. “Ik heb de ouders van deze jongeman vanmiddag gesproken. Zijn moeder heeft mij een verzocht een boodschap over te brengen. Ze hoopt dat er verkeersveiligheidsmaatregelen getroffen kunnen worden, omdat zij het geen enkele moeder toewenst met dezelfde pijn geconfronteerd te worden als waar zij de rest van haar leven mee moet leren leven.”

De gemeenteraad ging unaniem akkoord met de motie.