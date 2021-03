Brandweer redt meerkoet uit put in Velp

VELP – De brandweer is woensdagmiddag 10 maart opgeroepen voor een dier te water aan de President Kennedylaan in Velp. Voor de tweede keer in korte tijd zat er er een meerkoet vast in een bezinkput.

Op 22 februari kwam de brandweer voor dezelfde reden in actie. Het koste toen bijna een uur bezig om het bewegelijke dier in het grote gangenstelsel te vangen. Nu wist de brandweer het dier in zeer korte tijd te vangen. Het beestje werd overgedragen aan het personeel van de dierenambulance.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink