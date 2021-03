Brandweer redt bekneld jongetje op schoolplein in Dieren

DIEREN – Op een basisschool aan de Admiraal Helfrichlaan in Dieren is vrijdagmorgen 19 maart een kindje bekneld komen te zitten in een voetbaldoeltje. Even voor 10.15 uur kwam de melding binnen, waarna de brandweer uitrukte naar de basisschool. Eenmaal daar zagen de brandweerlieden het kindje in het doeltje staan met zijn hoofd tussen de spijlen. Met behulp van hydraulisch gereedschap heeft de brandweer de spijlen een stukje uit elkaar kunnen duwen, waarna het kindje met zijn hoofd er doorheen kon om zichzelf te bevrijden.Nadat het jongetje zonder verwondingen was bevrijd, mocht hij als troost even in de brandweerwagen kimmen, dat toverde een brede glimlach op zijn gezicht.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink