Brand in voormalig gemeentehuis

ANGERLO – Dinsdagmorgen 16 maart werd de brandweer rond 9.40 uur opgeroepen voor een brand in een woning in het voormalig gemeentehuis langs de Bingerdenseweg (N338) in Angerlo. De brand werd al snel opgeschaald naar grote brand. De brandweer heeft de bewoner van de woning gered, deze is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Wat er precies heeft gebrand, is nog onbekend.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink