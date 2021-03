Bram Wijnands hoofdtrainer vv Dieren

DIEREN – Tijdens de Algemene Ledenvergadering van vv Dieren, die maandagavond 22 februari via Zoom plaatsvond, heeft het bestuur bekend gemaakt dat Bram Wijnands per volgend seizoen hoofdtrainer van vv Dieren zal zijn. Op dit moment vervult Bram, naast zijn functie als assistent-trainer, ook de rol van hoofd jeugdopleidingen. Per komend seizoen zal hij deze functie niet meer vervullen, uiteraard blijft hij wel nauw betrokken bij de (jeugd)voetbalontwikkeling binnen vv Dieren. Of, en zo ja in welke vorm, deze functie nog zal terugkeren komend seizoen, ligt op dit moment bij de commissie Voetbaltechnische zaken.