Boodschappenhulp in coronatijd

REGIO – De diaconieën van de kerken van Loenen, Eerbeek, Hall en Brummen willen helpen waar nood is. Zij bieden boodschappenpakketten om mensen te helpen die door de coronacrisis in financiële problemen zijn gekomen.Het Rijk komt wel met een vergoeding voor gederfde inkomsten in coronatijd, maar voor sommigen is dit nauwelijks voldoende is voor de maandelijkse lasten.

De gezamenlijke diaconieën stellen daarom boodschappenpakketten beschikbaar voor mensen die het moeilijk hebben en die niet voor de voedselbank in aanmerking komen. Mensen die hulp willen bieden bij deze actie kunnen zich ook aanmelden, bijvoorbeeld om te helpen bij het samenstellen en verspreiden van de pakketten, de inbreng van goederen en/of een donatie. Aanmelden kan door een mail te sturen naar

diaconie@pknloenenveluwe.nl voor Loenen, naar diaconie@kruiskerkeerbeek.nl voor Eerbeek, naar gerritweenink8@gmail.com voor Hall en naar diaconie.brummen@gmail.com voor Brummen.