Boete voor parkeren in berm Posbank

RHEDEN – Wie op drukke dagen zijn auto in de berm parkeert op de Posbank, riskeert een boete. Het college van de gemeente Rheden heeft vorige maand een parkeerverbod ingesteld in de berm van de wegen die vanaf Velp, Rheden en De Steeg Nationaal Park de Veluwezoom in voeren.

Op drukke dagen staan de parkeerplaatsen in het natuurgebied, zoals die bij het Bezoekerscentrum en Paviljoen de Posbank, vaak vol. Veel automobilisten gebruiken dan de berm om de auto kwijt te kunnen.

Dit veroorzaakt veel ergernis onder aanwonenden en bezoekers, maar ook overlast voor andere weggebruikers. Ook komt dit volgens het college de verkeersveiligheid niet ten goede omdat veel in de berm geparkeerde auto’s de doorstroom belemmeren. Tot slot vindt het college het ook niet gewenst dat er in het natuurgebied overal auto’s in de berm staan.

Daarom heeft het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rheden een bermparkeerverbod ingesteld langs de Beekhuizenseweg, Snippendaalseweg, Schietbergseweg, Diepesteeg

Het parkeerverbod is opgenomen in de APV. De gemeente gaat borden plaatsen om de nieuwe situatie duidelijk te maken.