Bekenstichting zoekt nieuwe secretaris

REGIO – De stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken is op zoek naar een nieuwe secretaris. De stichting zet zich in voor het behoud en herstel van de sprengen en beken en de omgeving waarin ze liggen. De secretaris heeft uiteenlopende taken. Hij of zij maakt de agenda voor de vergaderingen, in overleg met de voorzitter inclusief voorstel jaarvergaderingen en overleg met coördinatoren, beheert de actielijst, handelt formele correspondentie af en beantwoordt ingekomen post. Ook houdt de secretaris de bestuurlijke regels in de gaten en vertegenwoordigt de stichting waar nodig en relevant binnen de door het bestuur gestelde kaders. De stichting zoekt iemand die enthousiast en betrokken met de stichting is en in het bezit is van goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden. De nieuwe secretaris wordt onderdeel van een van een organisatie van enthousiaste vrijwilligers. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via met Ella de Hullu of Zwier Hottinga via info@sprengenbeken.nl of tel. 06 45267070 (Ella).