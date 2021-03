Basisonderwijs overweegt bestuurlijke samenwerking

GEM. RHEDEN – Scholengroep Veluwezoom en PCBO Rheden overwegen op bestuurlijk niveau te gaan samenwerken. Tot de zomervakantie wordt onderzocht wat een fusie van de besturen van het openbaar en het protestants-christelijk onderwijs voor voordelen zou kunnen bieden.

De schoolbesturen denken dat het interessant kan zijn om de krachten te bundelen, zodat zij meer kunnen doen voor de leerlingen. “Denk bijvoorbeeld aan een beter pakket aan voorzieningen en onderwijsmogelijkheden in de wijken en dorpen. Meer bereiken met het geld dat van de overheid komt. Meer kansen voor medewerkers.”

Scholengroep Veluwezoom en PCBO Rheden zijn gezonde en bloeiende besturen. Al jaren hebben ze goed onderling contact en ze trekken al geregeld samen op, bijvoorbeeld in contacten met de gemeente of het samenwerkingsverband. De samenwerking verloopt altijd prettig. Hannelore Bruggeman, voorzitter van College van Bestuur van Scholengroep Veluwezoom, en Anton Brinkhuis, bestuurder van PCBO, laten samen weten: “De afgelopen maanden hebben we voor het eerst de mogelijkheden verkend van een bestuurlijke fusie. Daar hielden we zo’n goed gevoel aan over dat we nu serieus willen onderzoeken hoe een intensieve samenwerking eruit kan zien.”

De bestuurders benadrukken dat er niets zal veranderen aan de grondslag en de eigen identiteit van elk van de aangesloten scholen. Het onderzoek loopt tot aan de zomervakantie, waarna de besturen met een voorgenomen besluit zullen komen. Ouders, opvoeders en medewerkers zijn per brief geïnformeerd.

Scholengroep Veluwezoom biedt basisonderwijs aan ruim 1.700 kinderen op elf openbare basisscholen in de gemeenten Rheden en Rozendaal. PCBO Rheden biedt basisonderwijs aan bijna 1000 kinderen op vijf scholen.