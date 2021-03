Automobilist rijdt door na aanrijding damhert

RHEDEN – De politie en faunabeheerder Robert-Jan Dunselman van Geldersch Landschap en Kasteelen zijn in de nacht van donderdag 25 op vrijdag 26 maart naar de Zutphensestraatweg in Rheden gegaan voor een aangereden hert. Het dier was aangereden, volgens Dunselman was het op slag dood. De betrokken automobilist was doorgereden. In het aangrenzend weiland en in de berm van de drukke 80-kilometerweg stond nog een flinke kudde van zo’n 30 damherten te grazen. Volgens Dunselman is het bijzonder dat het niet vaker misgaat op deze drukke weg, met zoveel grote aantallen herten in de omgeving.

Foto: Jean-Marc Regelink/Persbureau Heitink