Autobrand blijkt vuurwerk in Dieren

DIEREN – De brandweer is vrijdagochtend 12 maart opgeroepen voor een autobrand aan de Breukinklaan in Dieren.

Omstreeks 4.40 uur werd er door een omwonende knallen gehoord waarna deze buiten ging kijken. Daar zag de melder vuur en een aantal mensen wegrennen. De omwonende belde de brandweer,Ter plaatse bleek het te gaan om een stuk vuurwerk dat op een auto was gelegd.

De brandweer hoefde geen bluswerkzaamheden te verrichten. Wel hebben ze samen met de politie onderzoek verricht naar mogelijke sporen.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink