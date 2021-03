Atlant bouwt nieuwe leef- en woonomgeving Marken Haven

BEEKBERGEN – Op locatie Marken Haven in Beekbergen is Atlant begonnen met de bouw van een nieuwe leef- en woonomgeving voor 100 bewoners. Het nieuwe gebouw vervangt een tijdelijke en een verouderde locatie.

Het nieuwe gebouw is ontworpen voor 80 bewoners die zijn aangewezen op Chronisch Psychiatrische Verpleeghuiszorg en voor 20 bewoners met het syndroom van Korsakov. Beide vormen van zorg zijn specialismen van Atlant en met deze nieuwe huisvesting wordt de kwaliteit van het woon- en leefklimaat voor deze bewoners verder versterkt.De nieuwbouw betreft een totale woon- en leefomgeving, inclusief behandelfaciliteiten en dagbesteding, waarbinnen wonen, zorg en welzijn onlosmakelijk met elkaar verweven zijn. Het telt deels twee en deels drie verdiepingen. Bewoners krijgen in het nieuwe Marken Haven de ruimte om zichzelf te zijn. Directeur bedrijfsvoering Arnaud van Holst: “Wij willen de mensen die wij ondersteunen in elke fase de juiste begeleiding bieden. Ruimte is daarbij iets wat we ieder mens toewensen. Met deze nieuwe leef- en woonomgeving geven wij bewoners die ruimte, letterlijk en figuurlijk. Het is fijn om te zien dat we nu echt beginnen met bouwen aan iets dat we in samenspraak, met medewerkers, bewoners en hun familie hebben ontworpen.”

Bewegingsvrijheid

Het nieuwe gebouw bestaat uit ruime appartementen met een eigen sanitaire ruimte. Per groep van 10 bewoners is er een gezamenlijke huiskamer met aangrenzend een balkon. Daarnaast worden een activiteitenruimte, een ontmoetingsplek, behandelruimtes zoals een oefenzaal voor fysiotherapie, faciliteiten voor onder andere muziektherapie en diverse facilitaire ruimtes gemaakt.

Bewegingsvrijheid is een belangrijk uitgangspunt in het ontwerp. Er is een veilige binnentuin en bewoners hebben – uniek voor dit soort gebouwen – ieder een eigen balkon of terras. Het gebouw is voorzien van de nieuwste zorgtechnologie, waarmee de veiligheid en bewegingsvrijheid van de gebruikers wordt gegarandeerd.

Duurzaam

Atlant streeft naar een duurzame bedrijfsvoering. De gevel is van baksteen en verduurzaamd hout, deze materialen vergen weinig onderhoud en hebben en natuurlijke uitstraling die past bij haar bosrijke omgeving. Het nieuwe gebouw wordt zonder gas verwarmd en gekoeld en presteert qua energie 30 procent beter dan de huidige normen op het gebied van nieuwbouw, onder meer door 450 zonnepanelen. Het inrichtingsplan voor het terrein bevordert de biodiversiteit en sluit aan bij het natuurgebied. Op de plaats van de tijdelijke huisvesting van Marken Haven wordt natuur in de vorm van heide en wadi’s teruggebracht, passend bij het naastgelegen natuurgebied.

Naar verwachting verhuizen de bewoners voor de zomer van 2022 naar hun nieuwe appartement.